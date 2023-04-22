В пострадавших от вулкана на Камчатке поселках ввели режим ЧС

CentralAsia (CA) - Режим чрезвычайной ситуации ввели в трех населенных пунктах Усть-Камчатского района, пострадавших после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил глава района Олег Бондаренко в телеграм-канале.

«Зоны ЧС — населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское», — уточнил Бондаренко.

Такое решение, по словам, единогласно приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Извержение Шивелуча началось в ночь на 11 апреля. Облако дыма и пепла протянулось на 500 км, что привело к пеплопадам в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег выпал вулканический пепел, небо над поселком почернело. В поселке Козыревск и селе Майское из-за сильного пеплопада и мокрого снега пропало электроснабжение. Этот пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

12 апреля директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что активная фаза извержения завершилась, вулкан продолжит извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах. Спустя несколько дней извержение разрушило купол вулкана так, что там образовался кратер диаметром более километра, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.