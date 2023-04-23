Минобороны Белоруссии сообщило о завершении подготовки расчетов комплекса «Искандер-М» в России

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Белоруссии сообщило, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск вооруженных сил страны завершили практическую подготовку, которая проходила в России.

«Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале военного ведомства Белоруссии.

Президент России Владимир Путин сообщил о решении передать Минску комплексы «Искандер-М» в июне 2022 года на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об их передаче Белоруссии 4 апреля этого года сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Обучение белорусских расчетов, по его словам, проходило «на одном из российских полигонов».