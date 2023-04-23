34 новых случая коронавируса выявлено в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Случаи коронавирусной пневмонии и летальные исходы не зафиксированы, сообщил Минздрав.

Всего подтверждено 1 411 221 случаев КВИ+ и 91 001 случай КВИ-.

На 23 апреля лечение получают 1 319 человек (1 155 КВИ+ и 164 КВИ-), из них в стационарах остаются 164 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 155. Двое заболевших остаются в тяжелом состоянии.

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