Воздушное пространство Судана закрывают до 30 апреля

CentralAsia (CA) - Судан объявил о закрытии воздушного пространства до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Хартума.

Управление гражданской авиации Судана подтвердило, что ограничения действуют для всех видов самолётов. Вооружённые силы страны также предупредили о том, что любые нарушения воздушных границ будут иметь последствия.

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Их причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс.

Sudan’s army said that the US, UK, France, and China will all start evacuating their diplomatic staff and other nationals from Khartoum as gunfire and air strikes continued https://t.co/z0ZiAEwTfs pic.twitter.com/DLBSuBXQk1