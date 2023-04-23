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Воздушное пространство Судана закрывают до 30 апреля

CentralAsia (CA) -  Судан объявил о закрытии воздушного пространства до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Хартума.

Управление гражданской авиации Судана подтвердило, что ограничения действуют для всех видов самолётов. Вооружённые силы страны также предупредили о том, что любые нарушения воздушных границ будут иметь последствия.

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Их причиной стала планируемая интеграция спецназа в вооруженные силы. В столкновениях погибли больше 400 человек, пострадали больше 3,5 тыс.

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