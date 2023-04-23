Число жертв землетрясений в Турции достигло 50 783 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате разрушительных февральских землетрясений на юге Турции возросло до 50 783 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Анадолу.

По словам министра, 7 302 погибших, то есть почти каждый седьмой, - это мигранты. Сойлу отметил, что ведутся работы по идентификации 985 тел, среди которых, возможно, есть и иностранцы.

Глава МВД Турции сообщил, что в настоящее время в регионе продолжаются работы по разбору завалов. Они проводятся под контролем AFAD и при координации губернаторов.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла). Мощные подземные толчки ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.​​​​