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Помощник госсекретаря США Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан
Дональд Лу
Дональд Лу

CentralAsia (KG) -  Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля, сообщили в государственном департаменте США.

По сообщениям внешнеполитического ведомства, в Бишкеке помощник госсекретаря встретится с высшими должностными лицами правительства Кыргызстана, а также с представителями экономического сектора и членами гражданского общества. Основными темами встречи станут поддержка США экономики Кыргызстана, расширение экономических прав и возможностей женщин, права человека и свобода прессы.

Затем Дональд Лу отправится в Душанбе, где обсудит с правительственными чиновниками общие проблемы и цели, в том числе - в сфере безопасности. Он также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана.

В Бишкеке и Душанбе помощник госсекретаря Дональд Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости этих двух постсоветских государств Центральной Азии.

Дональд Лу с 2018 по 2021 год был послом США в Кыргызстане.

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