Помощник госсекретаря США Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан

- Кыргызстан, политика
- 13:43, 23 апреля 2023
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CentralAsia (KG) - Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля, сообщили в государственном департаменте США.
По сообщениям внешнеполитического ведомства, в Бишкеке помощник госсекретаря встретится с высшими должностными лицами правительства Кыргызстана, а также с представителями экономического сектора и членами гражданского общества. Основными темами встречи станут поддержка США экономики Кыргызстана, расширение экономических прав и возможностей женщин, права человека и свобода прессы.
Затем Дональд Лу отправится в Душанбе, где обсудит с правительственными чиновниками общие проблемы и цели, в том числе - в сфере безопасности. Он также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана.
В Бишкеке и Душанбе помощник госсекретаря Дональд Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости этих двух постсоветских государств Центральной Азии.
Дональд Лу с 2018 по 2021 год был послом США в Кыргызстане.