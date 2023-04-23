В Германии 2,5 млн работникам госсектора повысят зарплату

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- 14:13, 23 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - Зарплаты госслужащих в ФРГ вырастут как минимум на 340 евро, кроме того, им выплатят компенсацию за рост инфляции, передает DW.
Правительство Германии, работодатели и профсоюзы 22 апреля договорились о повышении зарплат государственным служащим. Спор о тарифах длился несколько месяцев, по итогам переговоров зарплаты вырастут примерно у 2,5 млн сотрудников государственных служб.
В соответствии с соглашением, с 1 марта 2024 года тарифные зарплаты госслужащих будут сначала увеличены на 200 евро, а на втором этапе - на 5,5%. Минимальное повышение должно составить 340 евро. План, предложенный согласительной комиссией, рассчитан на два года.
Кроме того, госслужащим к февралю 2024 года поэтапно выплатят по три тысячи евро в качестве компенсации за рост инфляции. Эта сумма не будет облагаться налогами.
«Мы пошли профсоюзам навстречу настолько, насколько возможно в сложной экономической ситуации», - сказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Первоначальным требованием профсоюзов Ver.di и dbb-Tarifunion было повышение зарплат госслужащим на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. В случае провала переговоров профсоюзы грозили бессрочной забастовкой.