4-дневная рабочая неделя в Казахстане появится с июля 2023 года

CentralAsia (KZ) - С июля 2023 года в Казахстане появится появится четырехдневная рабочая неделя, сообщает Учет.kz.

Такие изменения с 1 июля вносятся в Трудовой кодекс в принятым законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

В соответствии с ТК предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон).

При этом в отдельных производствах возникает необходимость установления пятидневной и четырехдневной рабочей недели одновременно в различные недели:

пункт 3 статьи 71 Режим рабочего времени дополнят частью второй следующего содержания:

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.»;

в связи с этим пункт 2 статьи 78 Предельное количество сверхурочных работ разбивают на 4-х, 5-дневную рабочую неделю:

«2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.».

Как было Как станет Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ … 2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.



Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ … 2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.

Ну и, соответственно, в статье 84 устанавливают выходные дни при четырехдневном режиме работы.

При пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

По мнению разработчиков, можно будет применять такой режим работы, как одна неделя работы с пятидневным графиком работы, вторая неделя с четырехдневной рабочей неделей. Данная практика уже применяется к офисным работникам и соответствует международным стандартам в области труда.

Также согласно Изменениям с июля 2023 года:

вводится оплата социальных отчислений (СО) по договорам ГПХ;

увеличат предельную сумму по больничному с 15 до 25 МРП;

ОПВ и СО за ИП с июля 2023 года по Социальному кодексу;

Отменяют ЕСП с 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения