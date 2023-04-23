Сердар Бердымухамедов провёл заседание Кабинета министров Туркменистана

CentralAsia (TM) - Некоторые вопросы социально-экономического развития страны были рассмотрены на заседании Кабинета Министров Туркменистана, которое провёл 22 апреля по цифровой системе президент Сердар Бердымухамедов, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Заслушав информацию председателя Меджлиса Дуньягозель Гулмановой о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию национальной законодательно-правовой базы, Президент Туркменистана подчеркнул, что министерствам и ведомствам следует проводить надлежащую работу для своевременного принятия нормативно-правовых документов, вытекающих из принятых законов.

«Меджлис должен сформировать правовую базу реформ, предусмотренных в реализуемых в Туркменистане программах, принимать новые законодательные акты, нацеленные на повышение эффективности отраслей, систематически совершенствовать действующие законы», – сказал Сердар Бердымухамедов.

В данной связи глава государства отметил, что, руководствуясь поставленными задачами, национальный парламент должен предпринять необходимые меры по модернизации законодательства страны согласно требованиям времени.

Заслушав далее отчёты профильных вице-премьеров, Президент Туркменистана поручил продолжать работу в сфере Концепции развития цифровой экономики, сделав акцент на важности предпринимаемых в данной области мер в целях оптимизации деятельности банковского сектора.

Глава государства поручил также уделять особое внимание дальнейшей модернизации материально-технической базы нефтегазовой отрасли, дав ряд конкретных указаний по бесперебойному обеспечению населения энергоресурсами и повышению качества оказываемых услуг.

Отдельные поручения были даны по развитию промышленно-строительного сектора. Глава государства отметил, что для успешного решения в этой области вопросов необходимы новаторский подход, укрепление законодательной базы, а также систематическая модернизация структуры предприятий и организаций данной сферы.