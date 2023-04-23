В Турции пострадавшим от землетрясения вручили ключи от новых домов

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии сдачи под ключ частных домов в деревне Белпынар района Нурдагы провинции Газиантеп, деревнях Местхююк и Тюркоглу Озбек провинции Кахраманмараш, сообщает Anadolu.

Президент поздравил участников церемонии с праздником Рамазан.

«Через 15 дней после разрушительных землетрясений 6 февраля были заложены фундаменты новых частных домов. Всего в зоне бедствия построят 507 тысяч квартир и 143 тысяч частных домов. 319 тысяч их них сдадут в течение года. Заложены фундаменты почти 60 тысяч квартир. Эти работы продолжаются беспрерывно. Наша задача – как можно скорее переселить граждан, пострадавших от землетрясений в новые современные дома со всеми удобствами», – сказал президент.

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Эрдоган отметил, что обновляется инфраструктура всех городов и селений в зоне бедствия. Для этого приняли несколько государственных программ. Одна из них направлена на обеспечение фермеров беспроцентными кредитами.

Президент Эрдоган вручил ключи новым хозяевам и заверил, что поддержка граждан, пострадавших от землетрясений, будет продолжаться по всем направлениям.

Накануне стало известно, что число погибших в результате разрушительных февральских землетрясений на юге Турции возросло до 50 783 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, среди погибших в результате землетрясения 7302 мигранта. Ведутся работы по идентификации 985 тел, среди которых, возможно, есть и иностранцы.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Разрушительные подземные толчки ощутили и в соседних странах, в том числе Сирии, Ливане, греческом Кипре и Ираке.​​​​