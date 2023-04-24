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Монголия и Китая подписали МоВ по международному сотрудничеству в целях развития

CentralAsia (MNG) -  В ходе Форума Экономического и Социального Совета по финансированию развития (ЭКОСОС), который прошел с 17 по 20 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), Министерство экономического развития Монголии и Китайское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (CIDCA) подписали меморандум о взаимопонимании «об усилении сотрудничества в целях развития и продвижении реализации Глобальной инициативы развития».

Меморандум подписали вице-премьер Монголии, министр экономического развития Хурэлбаатар Чимэд и глава Китайского агентства по международному сотрудничеству в целях развития Луо Цзаохуэй.

В рамках документа стороны договорились расширять сотрудничество в целях развития, реализовывать проекты приоритетного развития в Монголии при поддержке и содействии китайской стороны и «Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг», а также придавать приоритетное значение таким секторах и областях, таких как сокращение бедности, здравоохранение, изменение климата, зеленое развитие, цифровая экономика и инфраструктура, обмениваться опытом, наращивать потенциал и активно развивать реальное сотрудничество.

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