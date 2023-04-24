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Этим летом рейсов между Монголией и Южной Кореей станет больше

CentralAsia (MNG) -  Согласно меморандуму, подписанному между правительствами Монголии и Южной Кореи, частота и пропускная способность рейсов между двумя странами будут увеличены. В частности, зимой рейсы Улан-Батор—Сеул будут выполняться 12 рейсами в неделю из Южной Кореи вместимостью 3350 человек и 15 рейсами вместимостью 3350 человек в неделю с монгольской стороны. А летом рейсы Улан-Батор—Сеул будут выполняться с частотой 22 рейса в неделю из Южной Кореи вместимостью 6000 человек и из Монголии с частотой 27 рейсов в неделю вместимостью 6000 человек.

Также достигнута договоренность об увеличении вместимости и частоты посадочных мест за счет выполнения 6 частых рейсов по маршруту Улан-Батор—Пусан вместимостью 1200 человек.

Таким образом, благодаря году посещения Монголии этим летом ожидается приток туристов из Южной Кореи.

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