В Монголии прошла 16-й олимпиада «Китайский мост» для учащихся средних школ

CentralAsia (MNG) - В субботу в столице Монголии прошел финал 16-го олимпиада на знание китайского языка «Китайский мост» для иностранных школьников.

В рамках темы «Fly High With China» 22 финалиста из девяти школ Монголии продемонстрировали свои знания китайского языка и понимание китайской культуры посредством выступлений, викторин и культурных представлений.

Энхмаа Болор-Од, учащаяся средней школы «Хишиг» в столице страны Улан-Баторе, выиграла конкурс и получила право представлять Монголию на финальном конкурсе «Китайский мост» в Китае.

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