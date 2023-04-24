Названы самые инновационные страны мира в 2022 году, Монголия занимает 13 место в регионе

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 9:29, 24 апреля 2023
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CentralAsia (MNG) - Восточная Азия и Океания
Южная Корея (№6) занимает первое место в Восточной Азии и Океании и зарекомендовала себя как лидер в области технологий и инноваций на мировой арене. В рамках своей инициативы «Новый курс» правительство возглавляет проекты в области интеллектуального здравоохранения, искусственного интеллекта и интеллектуальных промышленных комплексов. В то же время он ускоряет строительство экологически чистой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.
1. Южная Корея — 57,8
2. Сингапур – 57,3
3. Китай – 55,3
4. Япония – 53,6
5. Гонконг — 51,8
6. Новая Зеландия – 47,2
7. Австралия – 47,1
8. Малайзия – 38,7
9. Индия – 36,6
10. Таиланд – 34,9
11. Вьетнам – 34,3
12. Филиппины – 30,7
13. Монголия – 28,0
14. Индонезия – 27,9
15. Кампучия – 20,5
16. Бангладеш – 19,7
17. Непал - 17,6
18. Лаос – 17,4
Ближний Восток и Центральная Азия
Израиль (№16) занимает первое место в регионе и является единственной страной в мире, которая тратит более 5% ВВП на исследования и разработки. В целом, это мировой лидер в области экспорта патентных заявок и услуг в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
1. Израиль — 50,2
2. Кипр – 46,2
3. ОАЭ – 42,1
4. Турция – 38,1
5. Саудовская Аравия – 33,4
6. Катар и Иран - 32,9
7. Грузия и Бахрейн – 27,9
8. Иордания – 27,4
9. Оман – 26,8
10. Армения – 26,6
11. Узбекистан – 25,3
12. Казахстан - 24,7
13. Пакистан – 23,0
14. Азербайджан – 21,4
15. Кыргызстан – 21,1
16. Таджикистан – 18,8
17. Йемен – 13,8
18. Ирак – 11,9
19. Кувейт – 8,0
источник: Middle Asian News