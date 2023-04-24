Названы самые инновационные страны мира в 2022 году, Монголия занимает 13 место в регионе

CentralAsia (MNG) - Восточная Азия и Океания

Южная Корея (№6) занимает первое место в Восточной Азии и Океании и зарекомендовала себя как лидер в области технологий и инноваций на мировой арене. В рамках своей инициативы «Новый курс» правительство возглавляет проекты в области интеллектуального здравоохранения, искусственного интеллекта и интеллектуальных промышленных комплексов. В то же время он ускоряет строительство экологически чистой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.

1. Южная Корея — 57,8

2. Сингапур – 57,3

3. Китай – 55,3

4. Япония – 53,6

5. Гонконг — 51,8

6. Новая Зеландия – 47,2

7. Австралия – 47,1

8. Малайзия – 38,7

9. Индия – 36,6

10. Таиланд – 34,9

11. Вьетнам – 34,3

12. Филиппины – 30,7

13. Монголия – 28,0

14. Индонезия – 27,9

15. Кампучия – 20,5

16. Бангладеш – 19,7

17. Непал - 17,6

18. Лаос – 17,4

Ближний Восток и Центральная Азия

Израиль (№16) занимает первое место в регионе и является единственной страной в мире, которая тратит более 5% ВВП на исследования и разработки. В целом, это мировой лидер в области экспорта патентных заявок и услуг в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

1. Израиль — 50,2

2. Кипр – 46,2

3. ОАЭ – 42,1

4. Турция – 38,1

5. Саудовская Аравия – 33,4

6. Катар и Иран - 32,9

7. Грузия и Бахрейн – 27,9

8. Иордания – 27,4

9. Оман – 26,8

10. Армения – 26,6

11. Узбекистан – 25,3

12. Казахстан - 24,7

13. Пакистан – 23,0

14. Азербайджан – 21,4

15. Кыргызстан – 21,1

16. Таджикистан – 18,8

17. Йемен – 13,8

18. Ирак – 11,9

19. Кувейт – 8,0

источник: Middle Asian News

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