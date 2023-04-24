Состоится национальный книжный фестиваль Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальный книжный фестиваль пройдет под эгидой спикера Великого Государственного Хурала Занданшатара Гомбожава на главной площади столицы в мае.

В рамках реализации Закона о государственных праздниках и торжествах, долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050» и Указа № 158, изданного Президентом Монголии, Фестиваль организован в более широком масштабе, чтобы содействовать массовому чтению, обогащать коллекции, хранящиеся в библиотеках, поддерживать стремление детей и молодежи к обучению и распространению знаний.

Общественная организация «Номын Ертөнц» совместно с книгоиздателями и авторами с 2007 года дважды в год в мае и сентябре организует Книжный фестиваль, предоставляя читателям возможность лично встретиться с любимыми писателями и издательствами и приобрести книги со скидкой. цена.

В целях популяризации чтения Книжный фестиваль собирает большое количество книголюбов, авторов, издательских компаний и художников для различных мероприятий, связанных с книгами, таких как авторские беседы, дискуссии, перформансы, автографы, мероприятия «Знакомьтесь с автором», обмен книгами, мероприятия по запуску книг, семинары и т.д. Ежегодный фестиваль обычно собирает около 30 000–40 000 книголюбов, 200 издателей и 300 авторов. По статистике 95% посетителей Фестиваля покупают книги.

В этом году трехдневный Книжный фестиваль пройдет под девизом «Давайте читать дальше». Фестиваль, целью которого является распространение книжной культуры и привлечение детей и молодежи к книгам, превратился в крупный культурный фестиваль, которого ждут люди. В последние годы организаторы работают над тем, чтобы представить миру монгольские книги и культуру, приглашая писателей из других стран.

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