Индия «позитивно» смотрит на встречу ООН по Афганистану в Дохе, - глава МИД

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в четверг, 20 апреля, что Индия «позитивно» смотрит на встречу специальных посланников по Афганистану, которая пройдет 1 и 2 мая в Дохе у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, пишет NDTV.

«Мы смотрим на это позитивно, но я думаю, что мы примем вызов ближе к тому времени», — сказал здесь министр Джайшанкар в ответ на вопрос о том, будет ли Индия участвовать в собрании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет 1-2 мая в Дохе встречу за закрытыми дверями специальных посланников по Афганистану из разных стран.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что цель встречи небольшой группы состоит в том, чтобы активизировать международное взаимодействие вокруг общих целей для прочного продвижения вперед по ситуации в Афганистане.

Генеральный секретарь заявил и продолжает считать, что продвижение подхода, основанного на прагматизме и принципах в сочетании со стратегическим терпением, и определением параметров для творческого, гибкого, принципиального и конструктивного взаимодействия является неотложной задачей.

«Его цель состоит в том, чтобы обсуждения, которые будут проходить за закрытыми дверями, могли способствовать более единому консенсусу в отношении предстоящих вызовов», — сказал Дюжаррик.

Индийский министр, находившийся в Нью-Йорке по пути в Южную Америку, встретился с Гутерришем и обсудил с главой ООН ситуацию в Судане и Афганистане.

Между тем пресс-секретарь ООН повторила в четверг, что возможное международное признание «администрации талибов» не будет обсуждаться на предстоящей встрече по Афганистану в Дохе, в ответ на обеспокоенность и замешательство, вызванные замечаниями заместителя главы ООН, сообщает Khaama Press.

17 апреля заместитель главы ООН Амина Мохаммед, предположила, что собрание «может найти те детские шаги, которые вернут нас на путь к признанию».

«Конференция в Дохе 1 и 2 мая не посвящена признанию, и мы не хотим путаницы по этому поводу», — заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак. «Смысл обсуждения заключается в том, чтобы достичь более единого консенсуса по существующим проблемам».

Замечания прозвучали после того, как талибы продлили запрет на женщин-сотрудников гуманитарных организаций ООН, что вызвало массовое осуждение во всем мире. ООН подтвердила, что без афганских женщин-сотрудников распределение гуманитарной помощи будет нарушено, поскольку большинство гуманитарных работников организации — женщины.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге для прессы также заявил, что любое обсуждение на заседании ООН вопроса о признании администрации талибов будет неприемлемо для Вашингтона. Целью этой встречи никогда не было обсуждение признания талибов, и любая дискуссия на этой встрече о признании была бы для Вашингтона неприемлемой. «Однако я позволю нашей миссии в Нью-Йорке рассказать об этом подробнее», — сказал Патель.

С августа 2021 года талибы проводят политику подавления женщин, в результате чего большинство женщин изолируется от общественной жизни, образования и работы. Согласно строгому толкованию исламского права талибами, оно защищает права женщин.