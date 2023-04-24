экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Севастополь атаковали морские беспилотники, - местные власти
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На Севастополь совершена атака с использованием двух надводных беспилотников. Черноморский флот отражал удар на внешнем рейде, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного отряда, второй «взорвался сам».

Попытка атаки города была предпринята в 3:30 (по местному времени). «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал Развожаев в Telegram.

Украинская сторона сообщения об атаке морских дронов пока не комментировала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com