Севастополь атаковали морские беспилотники, - местные власти

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CentralAsia (CA) - На Севастополь совершена атака с использованием двух надводных беспилотников. Черноморский флот отражал удар на внешнем рейде, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Один дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного отряда, второй «взорвался сам».

Попытка атаки города была предпринята в 3:30 (по местному времени). «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал Развожаев в Telegram.

Украинская сторона сообщения об атаке морских дронов пока не комментировала.