Зеленский объяснил, почему ВСУ не могут оставить Бахмут

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не может отказаться от удержания Бахмута, поскольку его захват может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Об этом украинский президент заявил в интервью Al Arabiya.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель», - сказал Зеленский.

По его словам, если Россия захватит Бахмут, это может стать плацдармом для наступления на два крупных города, которые она давно стремится захватить в Донецкой области: Краматорск и Славянск.

Как отмечает издание, несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что Бахмут имеет небольшую стратегическую ценность, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от этого города. Он призвал всех «посетить [город], чтобы они могли понять, что может произойти и какие угрозы существуют».

Зеленский в интервью выразил уверенность в способности Украины отразить российское вторжение, заявив, что Украина готовится к контрнаступлению.

«Я не могу описать ситуацию как хорошую, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад», - сказал он.

Ожесточенные бои проходят в Бахмуте с лета 2022 года.