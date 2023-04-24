Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 420 человек, - ВОЗ
- Азия и мир, политика
- 10:37, 24 апреля 2023
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CentralAsia (CA) - В результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования (спецназ) погибло 420 человек, включая 264 мирных жителя, ранения получили 3,7 тыс. человек. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит телеканал Al-Hadath.
Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.
Из Судана своих граждан вывезли Германия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Марокко, Эфиопия и многие другие государства.
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