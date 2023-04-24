За сутки в Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 411 246 случаев КВИ+.
На 24 апреля лечение получают получать 1 309 человек (1 153 КВИ+ и 156 КВИ-), из них в стационарах находятся 156 заболевших, из них двое – в тяжелом состоянии, на амбулаторном уровне лечатся 1 153 человека.
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