За сутки в Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных исходов не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 246 случаев КВИ+.

На 24 апреля лечение получают получать 1 309 человек (1 153 КВИ+ и 156 КВИ-), из них в стационарах находятся 156 заболевших, из них двое – в тяжелом состоянии, на амбулаторном уровне лечатся 1 153 человека.

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Коронавирус в Казахстане

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