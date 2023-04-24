экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Численность населения Узбекистана достигла 36,1 млн человек

CentralAsia (UZ) -  По данным Агентства по статистике РУз, постоянное население Узбекистана на 1 апреля 2023 года составляло 36 197 781 человек. Этот показатель увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Прирост постоянного населения в регионах:

Каракалпакстан – 1,3%;

Бухарская область — 1,7%;

Ташкентская область — 1,8%;

Хорезмская область — 1,8%;

Сырдарьинская область — 2%;

Ферганская область — 2,1%;

Андижанская область — 2,1%;

Навоийская область — 2,1%;

Кашкадарьинская область — 2,2%;

Самаркандская область — 2,2%;

Джизакская область — 2,3%;

Наманганская область — 2,3%;

Сурхандарьинская область — 2,3%;

Ташкент — 3,3%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com