Численность населения Узбекистана достигла 36,1 млн человек

CentralAsia (UZ) - По данным Агентства по статистике РУз, постоянное население Узбекистана на 1 апреля 2023 года составляло 36 197 781 человек. Этот показатель увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Прирост постоянного населения в регионах:

Каракалпакстан – 1,3%;

Бухарская область — 1,7%;

Ташкентская область — 1,8%;

Хорезмская область — 1,8%;

Сырдарьинская область — 2%;

Ферганская область — 2,1%;

Андижанская область — 2,1%;

Навоийская область — 2,1%;

Кашкадарьинская область — 2,2%;

Самаркандская область — 2,2%;

Джизакская область — 2,3%;

Наманганская область — 2,3%;

Сурхандарьинская область — 2,3%;

Ташкент — 3,3%.