Численность населения Узбекистана достигла 36,1 млн человек

- Узбекистан, общество
- 10:54, 24 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - По данным Агентства по статистике РУз, постоянное население Узбекистана на 1 апреля 2023 года составляло 36 197 781 человек. Этот показатель увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Прирост постоянного населения в регионах:
Каракалпакстан – 1,3%;
Бухарская область — 1,7%;
Ташкентская область — 1,8%;
Хорезмская область — 1,8%;
Сырдарьинская область — 2%;
Ферганская область — 2,1%;
Андижанская область — 2,1%;
Навоийская область — 2,1%;
Кашкадарьинская область — 2,2%;
Самаркандская область — 2,2%;
Джизакская область — 2,3%;
Наманганская область — 2,3%;
Сурхандарьинская область — 2,3%;
Ташкент — 3,3%.
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