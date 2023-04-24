2 гражданина Монголии были эвакуированы из зоны конфликта в Судане

- Монголия, происшествия
- 11:43, 24 апреля 2023
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CentralAsia (MNG) - В прошлую пятницу /21.04.2023/ сообщалост, что эксперт ЮНИСЕФ С.Мойлтмаа и другой гражданин Монголии застряли в горячей точке конфликта в Судане.
Тогда два монгольских гражданина, которые находились в Хартуме, были эвакуированы из этого района вчера около 09:00 по местному времени (15:00 по улан-баторскому времени) в рамках операции по эвакуации, организованной Организацией Объединенных Наций.
Двое граждан Монголии отправились в Порт-Судан в Судане на автобусе. От Хартума до Порт-Судана около 900 км, и сегодня они будут в Порт-Судан, безопасное место.
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