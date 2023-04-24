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2 гражданина Монголии были эвакуированы из зоны конфликта в Судане

CentralAsia (MNG) -  В прошлую пятницу /21.04.2023/ сообщалост, что эксперт ЮНИСЕФ С.Мойлтмаа и другой гражданин Монголии застряли в горячей точке конфликта в Судане.

Тогда два монгольских гражданина, которые находились в Хартуме, были эвакуированы из этого района вчера около 09:00 по местному времени (15:00 по улан-баторскому времени) в рамках операции по эвакуации, организованной Организацией Объединенных Наций.

Двое граждан Монголии отправились в Порт-Судан в Судане на автобусе. От Хартума до Порт-Судана около 900 км, и сегодня они будут в Порт-Судан, безопасное место.

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