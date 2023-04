The HU посадит 12 000 деревьев в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольские рокеры The HU представили новую версию песни «Mother Nature», а также планируют посадить 12 000 сибирских вязов в Монголии.

The HU опубликовали лирическое видео с переводом на английский язык для своего сингла «Mother Nature», посвященного окружающей среде. Обновленная версия песни появится в грядущей роскошной версии их альбома 2022 года Rumble of Thunder, который должен выйти 30 июня на лейбле Better Noise Music.

Этот шаг вдохновлен тем фактом, что название HU совпадает с корнем слова «человек» на монгольском языке, что «представляет их стремление распространять информацию о культурном разнообразии, уважении к природе и равенстве человечества». на протяжении всей их музыки», — говорится в релизе.

The HU даже даст фанатам возможность купить дерево, чтобы помочь финансировать дело. Более подробная информация о том, как приобрести деревья, будет объявлена ​​в ближайшие недели.

