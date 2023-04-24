Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут брать пленных, - Пригожин

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CentralAsia (CA) - Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина попросили прокомментировать выложенную 23 апреля, Telegram-каналом «Разгрузка Вагнера» аудиозапись. Telegram-канал пишет, что на записи — перехват разговора солдат вооруженных сил Украины, которые хотят убить раненого бойца ЧВК «Вагнер». Пригожин заявил, что аудиоперехват слышал, а раненого бойца, о котором идет речь, расстреляли. Основатель ЧВК пообещал, что больше пленных его организация брать не будет.

«Конечно, я слышал этот аудиоперехват и задолго до того, как он попал в СМИ. Я могу сказать одно, что этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, он имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма. А закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен, взял в плен — начни о нем заботится, лечи, не наноси ему увечий и отдай его домой через какое-то время по обмену или просто так, как тебе нравится. Мы отдавали иногда и просто так. Поэтому нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя. Поэтому этот закон будет называться «закон трехсотого» (термином «груз 300» обозначают раненых в ходе боевых действий), мы пока еще не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи, и будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать»,— говорит основатель ЧВК «Вагнер» на аудиозаписи, которую выложила его компания «Конкорд».

В Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» выложена аудиозапись, которая называна перехватом разговора военных ВСУ от 23 апреля, 12:55. На записи слышны голоса по меньшей мере двух человек, говорящих на русском языке, местами проскальзывает легкий акцент, который можно принять за украинский. Люди на записи с матом обсуждают, что делать с «выкуренным из норы» 300-м человеком. Они сходятся на том, что его «надо пристрелить», поскольку «пленных не берут».

«Разгрузка Вагнера» пишет, что речь идет о раненом бойце ЧВК «Вагнер».