На большей части Казахстана в начале недели ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 25-27 апреля пройдут дожди, на юго-востоке – сильные, сообщает «Казгидромет». При этом температура воздуха постепенно повысится в ряде регионов до +30 °С.

«В предстоящие дни с прохождением атмосферных разделов на западе, юге, в северных регионах страны ожидается дождь; на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, 25-26 апреля на юго-востоке сильные осадки. Остальная же часть страны будет находится под влиянием Западного антициклона, где ожидается погода без осадков», - сообщили синоптики.

Также по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на западе и в южных регионах – гроза, пыльная буря, на востоке ночью гололед, на юго-востоке днем град.

Вместе с тем температура воздуха постепенно повысится: днем в западных регионах до +23…+30 °С, на северо-западе, севере и в центре страны до +20…+27 °С, на востоке до +15…+23 °С, на юге до +25…+33 °С, на юго-востоке до +17…+25 °С.

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