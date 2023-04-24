Китай уважает суверенитет всех стран, которые входили в состав СССР, - МИД КНР после высказывания посла во Франции

Лю Шай

CentralAsia (CA) - Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в СССР, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шае о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР, передает BNN Bloomberg.

«Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза»,— сказала она, добавив, что некоторые средства массовой информации «искажают» позицию Китая по Украине, хотя она не назвала конкретных названий.

Речь идет об интервью, которое Лю Шай дал французскому телеканалу LCI. В нем посол заявил, что некоторые «республики бывшего СССР не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом, потому что не существует международного соглашения, реализующего их суверенный статус». Кроме того, Лю Шай сказал, что Крым «исторически был частью России», пока советский лидер Никита Хрущев не передал его Украине.

Слова китайского посла вызвали резкую критику со стороны стран Балтии и Украины. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии после этого вызвали послов Китая, чтобы те дали объяснения из-за высказываний Лю Шая. Депутаты Европарламента призвали главу МИД Франции Катрин Колонну выслать китайского дипломата.

После, как сообщает Bloomberg, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лю Шая.

Как сообщает Bloomberg, посольство КНР сегодня, 24 апреля, разместило всю стенограмму выступления Лю Шая на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте в WeChat. К 12:00 по пекинскому времени появилась пометка, что стенограмма «была удалена автором». Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства, обратило внимание агентство.