The Washington Post: Афганистан стал координационным центром для ИГ. Талибы опровергли иформацию

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CentralAsia (CA) - Афганистан спустя полтора года после вывода американских войск стал координационным центром для «Исламского государства», сообщила The Washington Post. Газета ссылается на секретные документы Пентагона и разведки, которые попали в соцсети. По информации Вашингтона, террористы пытались заполучить информацию о создании химического оружия и об управлении беспилотниками.

ИГ ведет в Афганистане планирование терактов на территории Европы и Азии, пишет WP. В частности, они планировались возле посольств, церквей, бизнес-центров, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Террористы также хотели похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции и потребовать освобождения 4 тыс. боевиков.

По данным американской разведки, ИГ разрабатывает «экономически эффективную модель для внешних операций». Эта модель опирается на ресурсы из-за пределов Афганистана. Как считают в США, это позволит террористам преодолевать создаваемые спецслужбами препятствия и минимизировать возможности срыва атак.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, комментируя информацию WP, заявила, что США сохраняют возможность устранять террористов «без постоянного присутствия войск на местах». Антитеррористические операции реорганизованы для противодействия будущим угрозам «в любом месте».

Источник WP в Пентагоне сообщил, что число атак ИГ постоянно росло, но многие из них не были реализованы. Он предполагает, что сдерживающим фактором для организации служит движение «Талибан», который контролирует Афганистан. Группы «открыто воюют», отметил источник.

В свою очередь, представитель «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что данные Пентагона о том, что Афганистан спустя полтора года после вывода войск США стал координационным центром для «Исламского государства» являются фейком.

«Фейковый документ Министерства обороны США является частью продолжающейся пропагандистской кампании (против Афганистана). Публикация таких безосновательных утверждений и документов — дело рук спецслужб, которые не хотят, чтобы афганцы жили мирно»,— написал представитель талибов в Twitter.

Он утверждает, что афганские власти «полностью контролируют страну и не позволяют никому использовать Афганистан против безопасности любой другой страны». Муджахид также уверяет, что террористические группировки вроде ИГ «серьезно пострадали» в Афганистане, так как силовые структуры талибов борются с ними.