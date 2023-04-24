Уволенные нефтяники вернулись из Астаны в Жанаозен

CentralAsia (KZ) - Уволенные рабочие из Жанаозена минувшей ночью вернулись из Астаны и намерены на месте продолжать работу с комиссией под руководством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева, передает «Власть».

«Аким области инициировал комиссию, куда включены представители министра энергетики, АО «КазМунайГаз», прокуратуры и других ведомств. В Астане постоянно были только люди с «КазМунайГаза», а тут будут люди из разных ведомств. Мы также подключим пару человек с других профсоюзов региона. Есть еще пару человек с предприятия «Бурғылау». Надеемся, что комиссия будет более развернутой, так как у нее больше прав. Это все-таки аким, представитель президента», - сообщил один из рабочих Есенжан Әбдірахимұлы.

По его словам, уволенные рабочие планируют доказывать, «что было не так с тендером и все примеры несправедливости». Они также продолжат выдвигать свои требования и добиваться расследования.

На прошлой неделе рабочие, находясь в Астане, потребовали участия правительства в переговорах и решении своего вопроса. Они заявили об отсутствии прогресса в переговорах с представителями АО «Казмунайгаз» и в целом выразили недовольство составом комиссии.

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