Эрдоган показал новый турецкий танк Altay. Что о нем известно?

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о передаче турецким Вооруженным силам нового танка Altay отечественного производства для прохождения испытаний, сообщает местная газета Yeni Şafak. Церемония передачи танка и выступление турецкого лидера по этому поводу прошли на заводе в провинции Сакарья.

«Наш новый танк Altay обладает совершенно другими и превосходящими возможностями, чем прототип, впервые представленный десять лет назад», — заявил Эрдоган.

10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahip yeni Altay tankımız, inşallah coğrafyamızda Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacak. pic.twitter.com/q3ba8bAEVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023

По его словам, в новом варианте танка была усовершенствована конструкция брони и добавлена система активной защиты Akkor. Серийное производство танков должно начаться после завершения испытаний, добавил президент.

«Теперь Турция стала страной-поставщиком, которая занимает первое место в мире в этой области [по производству наземных транспортных средств] и продукцией которой пользуются многие армии», — отметил он.

Altay - это тяжелый 65-тонный танк, который, как утверждается, будет неуязвимым для противотанковых ракет вроде «Джавелина».

Боевая машина названа Altay в память о генерале Фахреттине Алтае, сражавшемся в войне за независимость Турции в 1919-1923 годах. Танк практически полностью спроектирован силами турецких оборонных предприятий. Отдельные элементы вооружения, включая пушку калибра 120 мм, решено выпускать на базе переданных стране лицензий южнокорейской компании Hyundai.

Разработчиком нового варианта танка Altay является турецкая компания BMC Defense.

Управление огнем танка осуществляется с помощью компьютерной системы.

На первом этапе предусматривается выпуск 250 танков. Всего в планы Анкары входит производство тысячи боевых машин. В перспективе планируется выпуск безэкипажных вариантов.

Altay должен заменить состоящие на вооружении ВС Турции немецкие танки Leopard и американские M60.

Испытания танка планируется завершить в 2024 году, во второй половине 2026 года начнется серийное производство танка с отечественным двигателем.