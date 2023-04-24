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Электронный сервис по выдаче свидетельств о безопасности авто запустили в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Сервис по выдаче свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) в электронном формате запустили в Казахстане, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

Воспользоваться новой услугой граждане могут посредством информационной платформы «Единое окно». Нововведение позволяет подавать заявления на получение СБКТС удалённо.

«Теперь заявителям не нужно будет ожидать размещения сведений об СБКТС от трёх до пяти рабочих дней. Соответственно, произвести таможенную очистку транспортного средства можно сразу после получения СБКТС, за счёт чего затраты заявителей на размещение транспортных средств в местах временного хранения сокращены», – сообщили в ведомстве.

Оформить СБКТС необходимо тем новым владельцам авто, чей транспорт ввезли из-за границы и который уже эксплуатировался ранее.

Ответы на вопросы, касающиеся работы в «Едином окне» и консультирования заявителей, можно получить через чат в мессенджере Telegram.

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