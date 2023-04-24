Президентские выборы в России состоятся в 2024 году, — Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Президентские выборы в России в 2024 году состоятся. Подготовка к ним будет проведена, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Любые выборы чрезвычайно важны, тем более выборы главы государства. Выступая перед Федеральным Собранием с ежегодным посланием, президент высказал свое отношение относительно предстоящих выборов: и муниципальных, и президентских. Поэтому выборы состоятся», — сказал Песков, отметив, что к ним пройдет подготовка.

Во время послания в феврале Путин заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

При этом Песков отметил, что давление и попытки вмешательства в выборы президента Российской Федерации будут кратно увеличиваться на фоне обстановки в мире.