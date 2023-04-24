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Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню Победы и Дню защитника Отечества
// Акорда.

CentralAsia (KZ) -  Прехидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает Акорда.

5 мая президент проведет всеармейское совещание в качестве Верховного главнокомандующего вооруженных сил Казахстана.

9 мая в столице он почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее Минобороны Казахстана распространило сообщение об отказе от проведения военного парада в текущем году.

Решение объясняется экономией бюджетных средств, а также необходимостью решения ряда других задач оборонного ведомства.

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