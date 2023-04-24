Ташкентские власти запустят несколько автобусных маршрутов до кладбищ в Родительский день

CentralAsia (UZ) - Ташкентские власти запустят несколько автобусных маршрутов до кладбищ в Родительский день, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные профильного телеграм-канала об общественном транспорте Tashtrans.uz.

Завтра, 25 апреля, в день православного праздника «Радоница» (Родительский день) на один день будут запущены следующие специальные автобусные маршруты до кладбища №1 (Боткино), кладбища №2 (Домбрабад) и кладбища №3 (Уртасарай):

Маршрут: К1 – (Метро «Машинасозлар» – Кладбище №1 (Боткино). Маршрут будет обслуживать автобусный парк №2 на автобусах марки Isuzu.

Маршрут: К2 – (Метро «Алмазар» – Кладбище №2 (Домбрабад). Маршрут будет обслуживать автобусный парк №7 на автобусах марки Isuzu.

Маршрут: К3/1 (Метро «Буюк Ипак Йули» (бывшая улица Дагестанская) – Кладбище №3 (Уртасарай). Маршрут будет обслуживать автобусный парк №5 на автобусах марки Man.

Маршрут: К3/2 (Продуктовый рынок Куйлюк – Кладбище №3 (Уртасарай). Маршрут будет обслуживать автобусный парк №1 на автобусах марки Man.

Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00. Стоимость проезда – 1400 сумов с возможностью оплаты по картам ATTO и HUMO.