Президент Польши прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент Республики Польша Анджей Себастьян Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда прибыли в Монголию с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж.

Когда Президент Анджей Дуда и его супруга приземлились в международном аэропорту Чингисхан, их приветствовали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Монголии Кшиштоф Бойко и другие официальные лица. В ходе государственного визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Президент Республики Польша Анджей Дуда проведут официальные переговоры по двусторонним отношениям и сотрудничеству по широкому спектру направлений, а также вопросам международной повестки дня.

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