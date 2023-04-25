Саранчимэг и Леся Василенко названы названы одними из 10 депутатов, активно работающих в комитетах МПС

CentralAsia (MNG) - Межпарламентский союз назвал 10 депутатов, которые активно работают в комитетах МПС по продвижению гендерного равенства, в том числе г-жу Саранчимэг Батсух, депутата Монголии и вице-президента Постоянного комитета МПС по вопросам демократии и прав человека, и г-жу Леся Василенко, Украина, председателя Бюро-женщин-парламентариев МПС

Межпарламентский союз назвал 10 депутатов, которые активно работают в комитетах МПС по содействию гендерному равенстые включены г-жа Саранчимэг Батсух , член парламента Монголии и вице-президент Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека и г-жа Леся Василенко, Украина, председатель Бюро женщин-парламентариев МПС

Монголия активно участвует в деятельности МПС с момента присоединения к нему в 1962 году. Г-жа Саранчимэг была избрана членом бюро Постоянного комитета в 2018 году.

Саранчимэг Батсух, Монголия

Вице-президент Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека

Г-жа Саранчимэг, член парламента от Монголии, является вице-президентом Комитета МПС по демократии и правам человека.

Комитет анализирует угрозы и вызовы демократии, предлагая парламентские действия, которые принимаются всеми парламентами-членами МПС. Роль г-жи Саранчимэг ставит ее в авангарде работы МПС над новыми технологиями и их ролью в демократии.

Г-жа Леся Василенко, Украина

Председатель Бюро женщин-парламентариев МПС.

Юрист и политик, г-жа Василенко является народным депутатом Украины — депутатом Верховной Рады Украины 9-го созыва, а также председательствует в Бюро женщин-парламентариев МПС.

Бюро организует работу Форума женщин-парламентариев, который занимается гендерными вопросами, разрабатывает постоянную программу по делам женщин и способствует более широкому участию женщин-депутатов на руководящих должностях.

Г-жа Василенко, будучи депутатом украинского парламента, также стала совместным лауреатом первой премии МПС Кремер-Пасси в 2022 году в знак признания приверженности учреждения парламентским обязанностям, несмотря на продолжающуюся войну.

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