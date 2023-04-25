Улан-Батор и Маньчжурия будут сотрудничать в сфере туризма

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн принял мэра города Маньчжурия автономного района Внутренняя Монголия Юэ Годуна и обсудил вопросы расширения сотрудничества между двумя городами.

Сумъяабазар Долгорсурэн выразил благодарность представителям города Маньчжурия за участие в Форуме «Улан-Батор — Международные инвестиции и партнерство», целью которого является привлечение отечественных и иностранных инвестиций для проектов развития города Улан-Батор и расширение государственно-частного партнерство. Он сказал: «С открытием Генерального консульства Монголии в Маньчжурии мы стали свидетелями многих положительных результатов в сотрудничестве, таких как запуск прямых рейсов между городами Улан-Батор—Маньчжурия и увеличение числа путешественников между двумя странами. Увеличение числа людей, путешествующих между двумя странами, становится подлинным источником других экономических выгод. Мы, город Улан-Батор, придаем большое значение расширению многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества с городами Китайской Республики и готовы в будущем расширять масштабы сотрудничества и укреплять дружеские отношения с городом Маньчжурия».

В ответ мэр города Маньчжурия автономного района Внутренняя Монголия Юэ Годун сказал: «Монголия и Китай — вечные соседи, поддерживающие дружеские отношения. приятно видеть, что всестороннее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем углубляется во всех областях. Поддерживая долгосрочные и взаимовыгодные отношения между Улан-Батором и Маньчжурией, мы стремимся к активизации отношений и сотрудничества в конкретных областях. В частности, сферы, представляющие потенциальные возможности для более глубокого сотрудничества, включают экономику, инвестиции, бизнес, трансграничный туризм и гуманитарную сферу».

Подтвердив свою готовность обменяться опытом в области развития городов и зеленых насаждений и подчеркнув, что любое сотрудничество и инвестиционные предложения от китайских государственных и частных предприятий для проектов развития в Улан-Баторе приветствуются, мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн пригласил мэра и других должностных лиц Город Маньчжурия примет участие в Восточноазиатских юношеских играх «Улан-Батор-2023», которые пройдут в августе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения