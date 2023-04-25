Состоялась монголо-венгерская бизнес-встреча в режиме онлайн

CentralAsia (MNG) - Более 40 монгольских и венгерских компаний приняли участие в онлайн-встрече и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве.

Постепенно активизировалось торгово-экономическое сотрудничество между Монголией и Венгрией. «Товарооборот между двумя странами достиг 13 млн долларов США», — отмечалось на онлайн-бизнес-встрече, состоявшейся на прошлой неделе. Участники деловой встречи сошлись во мнении, что сотрудничество между бизнесом Монголии и Венгрии необходимо развивать на основе несырьевого экспорта.

Нынешнее монголо-венгерское сотрудничество развивается на основе традиционных отношений. На встрече речь шла о проекте реконструкции государственного предприятия «Биокомбинат», построенном при содействии Венгрии, и о продолжающемся ежегодном обучении 200 монгольских студентов в венгерских высших учебных заведениях за счет стипендии правительства Венгрии.

Монголия и Венгрия установили дипломатические отношения 28 апреля 1950 года. Недавно было возобновлено Соглашение о воздушном сообщении между правительствами Монголии и Венгрии.

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