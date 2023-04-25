экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская кампания «Капля крови – полная жизнь» спасла 10 тысяч жизней

CentralAsia (MNG) -  20 апреля Монгольский национальный университет медицинских наук (МНУМН) запустил 2-й этап кампании «Капля крови – полная жизнь».

С 2021-2022 учебного года МНУМН реализует программу «Развитие студентов», направленную на содействие академическому и социальному развитию студентов и привитие им хороших моральных ценностей. В рамках этой программы МНУМН в прошлом году совместно с Национальным центром трансфузионной медицины инициировал и организовал акцию добровольного донорства крови «Капля крови – полная жизнь» .

Итоги 1-го этапа Кампании, в котором было задействовано более 3800 студентов и преподавателей вузов, достигли рекордных показателей по сбору 1067 литров крови, что достаточно для спасения жизней 10 тысяч человек, и увеличению банка крови в два раза.

Масштабы Движения расширились для этого 2-го этапа и охватили 18 государственных и частных университетов. По состоянию на 12-й день Движения, стартовавшего в Университете Этугэн, уже собрано 1128 единиц крови.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com