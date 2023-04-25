Монгольская кампания «Капля крови – полная жизнь» спасла 10 тысяч жизней

CentralAsia (MNG) - 20 апреля Монгольский национальный университет медицинских наук (МНУМН) запустил 2-й этап кампании «Капля крови – полная жизнь».

С 2021-2022 учебного года МНУМН реализует программу «Развитие студентов», направленную на содействие академическому и социальному развитию студентов и привитие им хороших моральных ценностей. В рамках этой программы МНУМН в прошлом году совместно с Национальным центром трансфузионной медицины инициировал и организовал акцию добровольного донорства крови «Капля крови – полная жизнь» .

Итоги 1-го этапа Кампании, в котором было задействовано более 3800 студентов и преподавателей вузов, достигли рекордных показателей по сбору 1067 литров крови, что достаточно для спасения жизней 10 тысяч человек, и увеличению банка крови в два раза.

Масштабы Движения расширились для этого 2-го этапа и охватили 18 государственных и частных университетов. По состоянию на 12-й день Движения, стартовавшего в Университете Этугэн, уже собрано 1128 единиц крови.

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