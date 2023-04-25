Более 700 граждан Монголии получили высшее образование в Австралии

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Занданшатар Гомбожав вчера принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Австралии в Монголии Кэтти Смит.

Спикер парламента Занданшатар Гомбожав поздравил госпожу Кэтти Смит с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Монголии и отметил в начале встречи, что Австралийское Содружество является важным партнером Монголии в Тихоокеанском регионе.

Он выступает за укрепление отношений между Монголией и Австралийским Содружеством, расширение политического диалога и стимулирование экономического сотрудничества. В частности, он подчеркнул, что заинтересован в расширении и развитии сотрудничества в сфере образования. С начала 1990-х годов более 700 граждан Монголии получили высшее образование в Австралии в рамках стипендиальной программы «Australia Awards».

Занданшатар сказал: «Мы заинтересованы в увеличении числа получателей стипендии правительства Австралии. Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцерен недавно посетил Федеральное государство Австралия, и обе стороны обменялись мнениями об обучении в Австралии до 50 студентов в год».

Посол Кэтти Смит поблагодарила спикера ВГХ за то, что он нашел время для встречи с ним, и сказала, что видит возможность расширения и развития сотрудничества между нашими двумя странами во всех секторах, включая государственный и частный секторы. Она отметила, что визит министра образования и науки Монголии в марте прошлого года был успешным, и выразил надежду на успех переговоров между сторонами.

Занданшатар сказал, что горнодобывающий сектор является одним из основных столпов экономики нашей страны и составляет 92 процента от общего объема экспорта, и поблагодарил австралийских инвесторов за их важную роль в выводе Монголии на мировой рынок горнодобывающей промышленности. «Кроме того, правительства Монголии и Австралии реализуют программу сотрудничества Австралии и Монголии в области минеральных ресурсов, чтобы обеспечить устойчивый рост экономики Монголии на основе минеральных ресурсов. Мы хотим продолжить третий этап этой программы и извлечь из этого пользу».

Он добавил, что парламент принял Закон о прозрачности добывающих отраслей и работает над тем, чтобы сделать информацию, касающуюся добывающей отрасли, прозрачной для всех лиц, работающих в сфере минерального сырья.

В связи с объявлением Правительством Монголии 2023-2024 годов годом «Посетите Монголию», стороны обменялись мнениями по вопросам правового регулирования туристической, инвестиционной и образовательной сфер и договорились о дальнейшем расширении сотрудничества. Об этом сообщает отдел СМИ и по связям с общественностью ВГХ.

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