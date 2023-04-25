В Монголии обсудили переход на цифровые технологии в горнодобывающей промышленности

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в отеле «Шангри-Ла» прошел форум «Цифровизация в горнодобывающей промышленности Монголии». Представители горнодобывающих компаний, участвовавших в конференции, подчеркнули возможность цифрового перехода для вывода ведущего горнодобывающего сектора экономики Монголии на новый технологический этап.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Монголии Кэти Смит приняла участие в мероприятии «Цифровизация в горнодобывающей промышленности Монголии», организованном при поддержке Торговой комиссии правительства Австралии (Austrade), Монгольской горнодобывающей ассоциации и Монгольской ассоциации по переработке полезных ископаемых. Она сказала: «Горнодобывающий сектор важен для обеспечения экономического развития и роста как в Монголии, так и в Австралии. Инвестиции в наращивание потенциала человеческих ресурсов и развитие необходимых навыков имеют жизненно важное значение для развития инноваций в горнодобывающей отрасли». Затем она подчеркнула, что, поскольку горнодобывающая промышленность Австралии является мировым лидером в области инноваций и технологических инноваций с точки зрения устойчивого развития, повышения прибыльности, безопасности и конкурентоспособности отрасли, именно поэтому у них есть что предложить и чем поделиться с Монголией в этой области. Посол также сказал, что за счет улучшения производства в горнодобывающей промышленности есть возможности для увеличения человеческих ресурсов, производительности и инвестиций.

Во время форума австралийская компания Martech передала лицензию на программное обеспечение для обучения планированию горных работ на сумму 1,6 млн австралийских долларов Монгольскому университету науки и технологий (MУНТ) и Монгольско-немецкой технологической школе, которая готовит горный персонал. Кроме того, представители и эксперты руководства DomainMCF и компании PETRA Data Science представили мировые тренды новейших технологий на основе ИИ, таких как облачные вычисления, машинное обучение и Интернет вещей, а также опыт, внедренный в горнодобывающую промышленность стран.

Специалист MarTech Саймон Джонстон создал 3D-моделирование месторождений на веб-платформе GeoSpatial Manager с использованием облачных вычислений и выполнил обновления анализа. В зале и онлайн обсуждались возможности и проблемы локализации этих технологий в минерально-сырьевой отрасли и шахтах Монголии, а также важность и цифровая инфраструктура нашей страны.

Во время конференции преподаватель MУНТ Дагваа пояснил о цифровом переходе майнинга: «Сегодня молодежь привлекает майнинг. Во-первых, потому что майнинг связан с «зеленой» экономикой, новое поколение будет осмысленно видеть будущую жизнь, и оно будет ему интересно. Во-вторых, когда ИТ-индустрия входит в горнодобывающую промышленность и становится цифровой, молодые люди начинают автоматически управлять технологиями удаленно, и им это нравится. Поэтому цифровизация майнинга становится волной для привлечения молодежи», — подчеркнул он.

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