Монголия экспортировала почти 25 000 голов скота

CentralAsia (MNG) - Для увеличения экономического оборота скота и мясных продуктов экспорт скота возобновился в октябре 2022 года.

Соответственно, в этом году Монголия экспортировала 24 540 овец, коз и лошадей. К концу 2022 года было экспортировано около 28 500 животных. По состоянию на первый квартал экспорт скота и продуктов животного происхождения составил 51,5 млн долларов США, а экспорт готовых к употреблению пищевых продуктов — 55,4 млн долларов США, что составляет значительную часть экспорта Монголии.

За последние три года Монголия экспортировала в среднем 2,3 миллиона голов скота.

Допускается вывоз до 20 процентов неплеменных овец и коз из областей и сомонов, где нет вспышек тяжелых болезней скота, в целях увеличения доходов пастухов и граждан в соответствии с поголовьем, ростом поголовья, пастбищ, сена и кормов в связи с увеличением поголовья скота и необходимостью необходимого регулирования, что отражено в постановлении правительства «О мерах по увеличению экспорта мяса животных».

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