Минобороны России сообщило об уничтожении трех надводных беспилотников при атаке на флот в Севастополе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что около 3:30 мск 24 апреля украинские военные предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, атака была отбита, потерь нет.

Согласно пресс-релизу Минобороны, осуществить атаку пытались с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров. «Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет»,— добавили в ведомстве.

Ранее, 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ночью 24 апреля город атаковали два надводных беспилотника: один сбили силы противоподлодочно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.

Развожаев уточнил, что из-за взрывов повредились стекла в четырех жилых домах, но разрушений зданий, причальных и других сооружений не произошло. Он подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не зашел.