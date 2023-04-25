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Минобороны России сообщило об уничтожении трех надводных беспилотников при атаке на флот в Севастополе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Севастополь атаковали морские беспилотники, - местные власти

CentralAsia (CA) -  Минобороны России сообщило, что около 3:30 мск 24 апреля украинские военные предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, атака была отбита, потерь нет.

Согласно пресс-релизу Минобороны, осуществить атаку пытались с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров. «Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет»,— добавили в ведомстве.

Ранее, 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ночью 24 апреля город атаковали два надводных беспилотника: один сбили силы противоподлодочно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам.

Развожаев уточнил, что из-за взрывов повредились стекла в четырех жилых домах, но разрушений зданий, причальных и других сооружений не произошло. Он подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не зашел.

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