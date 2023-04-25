За сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего подтверждено 1 411 315 случаев КВИ+ и 91 003 случая КВИ-.

На 25 апреля лечение получают 1 260 человек (1 116 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 144 заболевших, трое в тяжелом состоянии, амбулаторно лечатся 1 116 человек.

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