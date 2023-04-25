Самолет авиакомпании Flydubai загорелся при вылете из Катманду. Видео

CentralAsia (CA) - Самолет авиакомпании Flydubai, вылетевший из столицы Непала Катманду, загорелся при взлете. Об этом сообщает агентство ANI. Лайнер пытается совершить аварийную посадку в аэропорту Катманду.

Позже эту информацию подтвердило Управление гражданской авиации Непала и рассказало, что речь идет о рейсе FZ 576 арабской авиакомпании Flydubai. Причина инцидента - попавшая в двигатель птица. На борту Boeing 737-800 находилось около 150 пассажиров.

The Kathmandu Post уточняет, что у самолета загорелся один из двигателей. Самолет вылетел в 21:19 по местному времени и направлялся в Дубай.

Вскоре в Международном аэропорту имени Трибхувана в Катманду сообщили, что самолет продолжил свой полет в Дубай, так как пилоты убедились, что все показатели в норме. Управление гражданской авиации Непала подтвердило, что самолет направляется в пункт назначения. Позже в авиакомпании Flydubai сообщили ТАСС, что самолет приземлился в международном аэропорту Дубая.