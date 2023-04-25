В Казахстане средний возраст родивших впервые женщин приблизился к 27 годам

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане средний возраст женщин, родивших впервые, составил почти 27 лет, говорится в исследовании Бюро национальной статистики, передает Informburo.kz.

«В 2022 году средний возраст матери при рождении в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 31,5 года (2021 – 29,5 года, 2020 – 29,3 года), в городской местности – 31,9 (2021 – 29,9 года), а в сельской – 31 (2021 – 29,1 года). В большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень», – говорится в сообщении.

Самый высокий средний возраст наблюдался у матерей в городах республиканского значения: Астана – 32,5 года, Алматы – 32,3 года, самый низкий средний возраст матери при рождении зарегистрирован в Туркестанской области – 30,2 года. При этом средний возраст родивших впервые составил 26,8 года.

Наибольшие уровни рождаемости отметили в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и Шымкенте (27,13). Самые низкие уровни рождаемости – в Северо-Казахстанской (10,96 на 1000 населения), Костанайской (12,42) и Восточно-Казахстанской областях (12,96).

Отмечается, что число детей, рождённых в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода, в 2022 году по республике составил – 3,05, в городской местности – 2,76, в сельской – 3,59.

Также среди регионов страны наиболее высокий уровень суммарного коэффициента рождаемости зафиксировали в Туркестанской (4,52), Мангистауской (4,15) областях, а наиболее низкий уровень – в Костанайской (1,97) и Северо-Казахстанской (1,87) областях.

«Почти четверть родившихся детей были первенцами – 100 тысяч, 94,4 тысячи – вторыми по очерёдности, восьмыми детьми в своих семьях стала тысяча родившихся», – добавили в Бюро национальной статистики.

В 2022 году в Казахстане родилось 4063 двойни, ещё у 50 матерей родились тройни.

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