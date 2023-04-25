Удивительное явление запечатлели в небе над Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Фотограф Андрей Тюшин запечатлел на камеру удивительное природное явление в небе над Казахстаном.

В ночь с 23 на 24 апреля фотографу удалось запечатлеть на фото в Западно-Казахстанской области полярное сияние.

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«Когда нам говорят про полярные сияния, мы сразу думаем об Исландии, Финляндии, о крайнем севере России, но уж никак не о Казахстане. Но в ночь с 23 на 24 апреля на Земле случилась магнитная буря огромной мощности, которая породила полярные сияния до самого Казахстана! Мне просто посчастливилось именно сегодня ночью оказаться в 30 километрах южнее Уральска и увидеть поистине уникальное для этих мест явление - танец Авроры в степях Казахстана», - подписал Instagram свои снимки автор.

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