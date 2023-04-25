экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстанский студент вступил в ЧВК «Вагнер»: По возвращении в Казахстан ему грозит до 9 лет лишения свободы, - МИД РК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан будет содействовать в возвращении 23-летнего казахстанского студента, вступившего в российскую частную военную компанию «Вагнер». Однако на родине его ждёт уголовное наказание, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Informburo.kz.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что 23-летний Маргулан Б., учившийся в Томском государственном университете, якобы похищен. Утверждалось, что в России его заставили вступить в ЧВК «Вагнер». В МИД РК уточнили, что молодой человек добровольно решил стать наёмником.

«Мы хотели бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают о том, чтобы пойти и вступить в ряды (ЧВК «Вагнер»), что грозит им от пяти до девяти лет. Это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. Хочу сказать: ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все взрослые люди. Этот парень тоже совершеннолетний, принимал решение самостоятельно», – заявил Айбек Смадияров.

Спикер МИД РК напомнил, что министерство находится на связи с родственниками студента и направило все соответствующие запросы в компетентные органы России. По мере возможности МИД будет оказывать полное содействие гражданину, в том числе по возвращении на родину, если это будет возможно.

«Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан он всё равно будет уголовно преследоваться», – добавил Айбек Смадияров.

Российская ЧВК «Вагнер» сейчас участвует в боевых действиях на территории Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com