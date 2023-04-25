Избиение солдат в воинской части Таджикистана. Заведено уголовное дело из-за «дедовщины» (видео)

CentralAsia (TJ) - Генпрокуратура Таджикистана вечером 24 апреля, через несколько часов после появления в Интернете видеозаписи с избиением солдат, сообщила, что военной прокуратуре удалось установить и арестовать 5 солдат, устроивших «дедовщину» в одной из воинских частей Погранвойск республики в Согдийской области, передает «Азия Плюс».

По данным ведомства, всех причастных к этому факту выявили, задержали, в отношении них уже возбуждено уголовное дело.

«По записи военной прокуратурой при содействии других следственных органов была проведена проверка, которая установила, что происходящее на видео произошло 15 декабря 2022 года.

Военнослужащие воинской части №0215 Погранвойск ГКНБ Таджикистана сержант Джонибек Косимзода, рядовые Фахриддин Азимов, Аъзам Камолов, Махмадназар Нозимов и Ходжиакбар Сайфуллоев, грубо нарушив уставные правила, избили и нанесли ущерб здоровью своих сослуживцев - младшему сержанту Мехмонджону Мисирову, рядовым Бекзоду Чориеву, Замиру Каримзода, Некрузу Амирову и Алишеру Мусоеву», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что тем самым избивающие хотели показать свое физическое превосходство.

По данному факту 24 апреля военным прокурором Согдийского гарнизона было возбуждено уголовное дело по ст. 373, ч.2, п.п. «б» и «в» УК республики (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц со стороны группы лиц по предварительному сговору).

«Подозреваемые задержаны, предварительное следствие по уголовному делу продолжается», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Задержанным солдатам за неуставные отношения к сослуживцам по вышеуказанной статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

На видео, которое появилось в соцсетях накануне, 24 апреля видно как солдаты предыдущих призывов избивают только что прибывших на службу молодых ребят.

Выстроив молодых в ряд, старшие по очереди их бьют - один небольшой доской от мебели, другой со всей силы дает каждому пощечины, третий с доской в руке бьет каждого по голове, а еще один заставляет солдата встать в стойку как при отжимании и бьет его ногой по животу. Судя по записи, молодые солдаты сильно испуганы.

После появления видео пользователи призвали власти найти и строго наказать военнослужащих, устроивших такой беспредел в воинской части.

По данным доклада правительства Таджикистана, отправленном в Комитет ООН по правам человека, с 2019 по 2021 годы из-за неуставных отношений, жестокого обращения с новобранцами и превышения командирами своих должностных полномочий в таджикской армии погибло более 100 солдат.

Таджикские власти каждый раз связывают смерть солдат с их болезнями или с несчастным случаем, и в редких случаях наказание за смерть военнослужащих несут должностные лица воинской части или командиры.

Генеральная прокуратура Таджикистана в недавнем отчете сообщила, что за последние три года к уголовной ответственности привлечено 639 должностных лиц, укрывавших преступления в воинских частях.

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