Бахтиёр Саидов утверждён главой МИД Узбекистана

Бахтиёр Саидов

CentralAsia (UZ) - Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Бахтиёр Саидов утвержден в должности министра иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее кандидатура Саидова была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), добавил Асадов.

Саидов был назначен исполняющим обязанности главы МИД 30 декабря прошлого года. Его предшественник Владимир Норов, отработав на этом посту девять месяцев, возглавил международный институт Центральной Азии.

Бахтиёр Саидов родился 22 апреля 1981 года в Самаркандской области. В 2002 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2004 году — магистратуру. Работал в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, посольстве республики в Южной Корее.

В январе 2016 года назначен первым заместителем председателя правления, генеральным менеджером АО «Узбекенгилсаноат». В июле 2017 года стал работать послом Узбекистана в Китае, Монголии и Филиппинах с резиденцией в Пекине. С ноября 2021 года по декабрь 2022-го занимал пост министра образования Узбекистана.