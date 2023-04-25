Протесты в Казахстане: Экс-начальник департамента КНБ Алматы Мажилов получил 6 лет лишения свободы

CentralAsia (KZ) - Вынесен приговор по делу экс-начальника департамента КНБ Алматы Нурлана Мажилова, сообщили в городском суде.

«Приговором Алмалинского районного суда Алматы он признан виновным в превышении власти и должностных полномочий. Осуждён к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе», – говорится в сообщении.

Также его лишили специального звания генерал-майора КНБ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Во время январских событий в 2022 году начальники нескольких департаментов КНБ, в том числе в Алматы, приказали подчинённым не принимать мер для защиты департаментов и покинуть здания. Позже генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что это было сделано по указанию Карима Масимова.

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